«سيارة التشييع» بجنازة سليماني تثير سخرية المتابعين

وكالات(صدى):

أثارت السيارة ” شاحنة بيك أب ” التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد مليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مراسم تشييعهما في بغداد، السبت.

وأظهرت الصورة ،مقدمة الشاحنة بشعار شيفروليه سيلفرادو الأميركية الذهبي الشهير ، الأبرز خلال التشييع ، وسارت السيارة مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد.

وسخر المتابعون من إبراز شعار السيارة التي تٌعد أبرز منتجات الصناعة الأمريكية ، ما يُمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين.