قطر تلغي شرط موافقة ولي الأمر لمنح المرأة رخصة قيادة

الدوحة(صدى):

قال ناشطون قطريون، إن الحكومة أسقطت شرط موافقة ولي الأمر لمنح المرأة رخصة القيادة، ابتداء من العام الجديد 2020.

ونشر ناشطون قطريون، وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للمرور- مديرية شؤون التراخيص، تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر على منح رخصة القيادة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات نسائية عديدة بمنح المرأة مزيدا من الحقوق.

واحتفت ناشطات قطريات في القرار الذي أثار ضجة واسعة، بعد قول مغردين إنه يسهل تمرد فتيات على ذويهن.

وتطالب نساء قطريات بمزيد من الحقوق، على غرار إنهاء معاملاتهن الحكومية دون الحاجة لإشعار عدم ممانعة من ولي الأمر، واستئناف حصول الأرامل والمطلقات على أراض من الحكومة بعد انقطاعها على حد قولهن.

إضافة إلى حق المرأة في الولاية على أطفالها، ورفع سن الزواج من 16 إلى 18 في مساواة مع الذكور.

يشار إلى أن الحكومة القطرية أسست في العام 1998 لجنة شؤون المرأة، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي منحت المرأة القطرية مزيدا من الحقوق المدنية، ووفرت لها فرص عمل في القطاعات الحكومية والخاصة.