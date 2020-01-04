وزيرة كويتية تتأسف لوفاة فلبينية واتهام مواطنة بالاعتداء عليها

الكويت(صدى):

واعربت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية ” مريم العقيل ” في تصريح صحفي عن أسفها لوفاة عاملة منزلية فلبينية الجنسية واتهام مواطنة بالاعتداء عليها مؤكدة ان الكويت بلد مؤسسات يطبق فيها القانون على الجميع مواطنين كانوا او مقيمين.

وأكدت أن الكويت حريصة كل الحرص على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص مشددة في الوقت نفسه على عدم السماح بأي شكل من اشكال انتهاك حقوق اي عامل وافد في البلاد.

كما أعربت عن ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه الذي يعتبر الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين في أن يعيد الحقوق لأصحابها مبينة أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة لكونها من اكثر الدول جذبا للعمالة نظرا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.

وحذرت العقيل من محاولة البعض استغلال وقوع مثل هذه الحوادث لتأجيج الأوضاع او محاولة الوقيعة بين الكويت واي دولة مصدرة للعمالة.

واشارت الى انه بين الحين والاخر قد تحدث بعض الحوادث التي يذهب ضحيتها اي عامل وافد لكنها حالات قليلة مقارنة بحجم العمالة الوافدة في البلاد ولا تعتبر هذه الحالات مقياسا او تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.