أبرزها الوزن.. عوامل خطيرة تزيد من حدوث الإجهاض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال عدد من الأطباء في النساء والتوليد ، إنه تحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.

وأكد الأطباء ، أنه تتضمن العوامل المتعددة التي تزيد من خطر الإجهاض، منها العمر ، حيث أن النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا في سن 35، تكون نسبة الخطر حوالي 20 في المئة، وفي سن 40، تكون نسبة الخطر حوالي 40 في المائة، وفي سن 45، تكون النسبة حوالي 80 %.

وتابعوا ، النساء اللاتي تعرضن مرتين لحالات الإجهاض المتتالي أو أكثر يكونون أكثر عرضة للإجهاض، و اللاتي يعانين من مرض مزمن، مثل: داء السكري غير المسيطر عليه، يكونون أكثر عرضة للإجهاض ، كما وتؤدي بعض حالات الشذوذ الرحِمي أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة إلى زيادة خطر الإجهاض.

وأضاف الأطباء النساء اللاتي يدخن أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض عن اللاتي لا يدخن، كما أن كثرة تناول الكحول وتعاطي المخدرات غير المشروعة يزيد من خطر الإجهاض ، وايضاً ترتبط زيادة الوزن أو نقصانه بزيادة مخاطر الإجهاض.