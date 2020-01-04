سولشار: بوغبا لن يغادر مانشستر يونايتد هذا الشهر

طلال الغامدي(صدى):

سخر المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، عن حديث وسائل الإعلام المختلفة عن بول بوغبا ، قائلاً : “من جديد نتحدث عن مستقبل بوغبا حتى في حال إصابته، وغيابه عن المباريات”.

وتابع سولشار في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: “لن يتمكن من التواجد في قائمة مباراة الفريق أمام بيرنلي، شعر بآلام في كاحله، وأجرينا فحصاً واتضح أنها ليست الإصابة نفسها، إنها إصابة مختلفة، وعندما تحصل على هذا الفحص، يمكنك استشارة الأشخاص الطبيون المتخصصون مثلما فعلت، فأنت تريد أفضل رأي ثاني”.

وأضاف : “الإصابة التي يعاني منها بوغبا ليست كبيرة كما ردد البعض، وأنه سيغيب على إثرها 3 أو 4 أسابيع.

واختتم سولشار: بوغبا لن يغادر أولد ترافورد هذا الشهر، سئمت من الحديث المستمر حول رحيله عندما يتم تهميشه”.