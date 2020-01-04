أبو تريكة: قُتل السفاح سليماني على أيادي الشيطان!

وكالات(صدى):

علّق نجم كرة القدم المصرية السابق، محمد أبو تريكة، على خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، اليوم الجمعة، في غارة جوية أمريكية على موكبه في العاصمة العراقية بغداد.

وقال أبو تريكة في تغريدة على حسابه في تويتر: « قُتل السفاح على أيادي الشيطان في أراضي عربية إسلامية فيا رب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين ». مضيفا: « أمريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد في بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب» .