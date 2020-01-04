تأجيل الشباب للتعاقد مع لاعبيه الأساسيين يضعه في موقف محرج

ماجد محمد(صدى):

تعرضت إدارة نادي الشباب، لانتقادات واسعة ، بسبب ترك عدد كبير من اللاعبين دون التجديد لهم وتجنب رحيلهم للفرق المنافسة ، رغم أنهم من القوام الاساسي للفريق ، ما يجعل مهمتها صعبة للغاية .

وكشفت مصادر إعلامية ، أنه دخل 6 لاعبين دفعة واحدة من الشباب، في الفترة الحرة “الستة أشهر الأخيرة من عقدهم”، حيث يحق لهم التوقيع لأي نادي حاليًا ودون الرجوع إلى إدارة “الليث”، على أن ينتقلوا إليه مجانًا في الصيف القادم.

واللاعبون الستة الذين دخلوا الفترة الحرة من عقدهم مع الشباب؛ هم: عبدالله الحمدان وعبد المجيد الصليهم ومحمد السهلاوي وحسن معاذ وفهد غازي، والحارس التونسي فاروق بن مصطفي.

يأتي ذلك، في ظل اهتمام ناديي النصر والهلال، بالتعاقد مع الثنائي عبدالله الحمدان وعبدالمجيد الصليهم، حيث دخل عملاقا الرياض في حرب شرسة للحصول على توقيعهم، ومن ثم التفاوض على شراء الـ6 أشهر الأخيرة من عقدهما في يناير الحالي، أو الانتظار إلى الصيف وضمهما مجانًا.