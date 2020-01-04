حطام سفينة يثير الجدل بعد أن لفظته بحيرة 

واشنطن(صدى):

في واقعة تعد الأغرب في عالم البحار والمحيطات ، ظهرت حطام سفينة عمرها أكثر من 100 عام، في بحيرة ميتشيغان الأميركية، بعد أقل من شهر ونصف ، حيث يبدو أن البحيرة الغامضة تعمل على ابتلاع الحطام مرة أخرى.

وكشفت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن السفينة التي تم التي لفظتها البحيرة في أواخر نوفمبر الماضي آخذة في الغرق مجددا.

وجرى اكتشاف حطام السفينة بعد عاصفة ضربت قبالة ساحل موسكيغون، قبل عيد الشكر الماضي.

وتقول السلطات إن حطام السفينة آخذ في الغرق، حيث اختفى نحو ثلثه تقريبا تحت سطح الماء، مضيفة أنه من المتوقع أن تغرق بشكل كامل في بضعة أشهر.

وتواصل “بحيرة ميشيغان” الكشف عن العديد من أسرار غرق السفن، حيث تم مؤخرا أيضا اكتشاف حطام مركب شراعي، غرق في عام 1891.