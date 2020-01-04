بالصورة.. إيران تحول العلم القطري للون الأسود حداداً على «سليماني» !
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مثيرة للسخرية للعلم القطري متشحاً بالسواد أثناء زيارة وزير الخارجية القطري اليوم السبت لطهران .
وظهر وزير خارجية قطر برفقة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بينما كان العلم القطري متشحاً بالسواد وكأن إيران قد فرضت على قطر الحداد على مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .
وما يزيد السخرية أن تلك الزيارة جاءت وسط معلومات تؤكد إنطلاق الطائرة الأمريكية التي نفذت عملية القصف على سليماني من قاعدة العديد الجوية بالدوحة ، وهو ما يثير التساؤل حول طبيعة الدور القطري في المنطقة وحقيقة علاقاتها مع حلفائها إن كان كانت الخيانة مصيرهم .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
ذهب ليقدم الدعم لإيران في مصابها..لو شكت إيران ان لقطر دور في مقتل سليماني
سوف يحجزوه ولن يعود لقطر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90403 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, يامسخرتكم ياشحططتكم ، يامرمطة كرامتكم باالتراب المخلوط ببول خامنئي يا أهل قطر ،،،
.. والسبب حكامكم ضايعين الكرامه والشهامه والمروه تحت اقدام المجوس ..
,, تستاهلون السواد ، ياسويدين الوجيه .. هذا قدركم تستاهلون ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 18 دقيقة
راح يبوس الايادي ويبكي يقول لهم ان تميم ما له دخل ولا تهاجموا قاعدة العديد.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 14 دقيقة
والان يطلع لك قابوس بن سعيد من جحره يتوسط لايران.
ويوم ايران تقتل البشر في كل الشرق الاوسط كان ساكت.
بل انهم هاجموا سفينة نفطية في خليج عمان داخل حدوده البحرية.
عبيد الفرس منذ فجر التاريخ.