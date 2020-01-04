بالصورة.. إيران تحول العلم القطري للون الأسود حداداً على «سليماني» !

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مثيرة للسخرية للعلم القطري متشحاً بالسواد أثناء زيارة وزير الخارجية القطري اليوم السبت لطهران .

وظهر وزير خارجية قطر برفقة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بينما كان العلم القطري متشحاً بالسواد وكأن إيران قد فرضت على قطر الحداد على مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .

وما يزيد السخرية أن تلك الزيارة جاءت وسط معلومات تؤكد إنطلاق الطائرة الأمريكية التي نفذت عملية القصف على سليماني من قاعدة العديد الجوية بالدوحة ، وهو ما يثير التساؤل حول طبيعة الدور القطري في المنطقة وحقيقة علاقاتها مع حلفائها إن كان كانت الخيانة مصيرهم .