بالصور.. إطلاق شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا 2021 بتغييرات جذرية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في مجال السيارات ، إن شركات السيارات العالمية ، شيفروليه وجمس تعملان على سيلفرادو وسييرا 2021 مع بعض المزايا الجديدة مثل نظام التعليق الخلفي المستقل، وليس ذلك فحسب، بل ستقوم بكهربة طرازاتها أيضاً .

وأكد الخبراء ، أن مهندسي جنرال موتورز مشغولون في تطوير بيك آب كهربائية تستند على منصة مستمدة من T1 سيطلق عليها اسم BT1، وفي الوقت نفسه، فإن استخدام نظام التعليق الجديد يجلب العديد من التحسينات الأخرى مثل تحسين تجربة القيادة والتعامل، وزيادة مناسبة السيارات في الطرق الوعرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك بعض العيوب، مثل زيادة الوزن بفضل حزمة البطارية الثقيلة، وارتفاع تكاليف التصنيع والصيانة، وانخفاض الحمولة والسحب، والجدير بالذكر أن سييرا وسيلفرادو ستكون أول من تستخدم منصة BT1 ويتبعها بعد ذلك بالتأكيد كل من تاهو وسوبربان ويوكون ويوكون XL وكاديلاك اسكاليد.

في النهاية، ليس هناك شك في أن كهربة السيارات ستصل إلى سيارات البيك آب والـ SUV، وسيكون التحدي الكبير لشركة جنرال موتورز هو جعل هذه السيارات مساوية في القوة والأداء للإصدارات الحالية وإقناع الملايين من العملاء بالحصول عليها.