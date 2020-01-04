مهرجان للطفل وآخر للرياضة وثالث للمنجزات الوطنية يطلقها تعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هذا الأسبوع ثلاث مهرجانات تهدف للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية وذلك بدعم من إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم .

وأوضح مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة أن أولى المهرجانات سينطلق يوم غدا الأحد 9 جمادى الأولى وهو مهرجان الطفل ويتضمن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا مشيرا أن المهرجان سيكون لمدة يوم واحد من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء .

فيما سينطلق يوم الثلاثاء القادم 11 جمادى الأولى مهرجان السنع والمواجيب وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي وذلك في غرناطة مول ، ويوم الخميس الموافق 13 جمادى الأولى سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية وسيقام في العثيم مول .

من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تقدمة أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض والبالغ عددها 122 ناديا للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرا وعملا ، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حرف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.