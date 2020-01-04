برومو حفل تدشين مهرجان المجاردة 1441 شتانا_غير

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلق حفل تدشين مهرجان المجاردة ” شتانا غير ” ، أمس مساء الجمعة ، كان برعاية محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح .

حيث انطلقت الفعاليات من بعد صلاة العصر بافتتاح مكتب الإرشاد السياحي المتواجد بشارع الفن ثم تم تدشين مهرجان العسل الثامن تحت شعار ” عسلنا اجود ” وتجول الجميع في صالات عرض العسل ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة وبحلتها الجديدة .

وفي السياق نفسه يعد مهرجان المجاردة من أضخم الاحتفالات على مستوى منطقة عسير ممثلاً في مهرجان المجاردة ” شتانا غير ” والذي يشمل على العديد من الفعاليات منها مهرجان العسل الثامن تحت شعار عسلنا أجود الذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة بالتعاون مع البلدية والزراعة ، وبحضور وكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل والآلاف من أهالي وزوار المجاردة .

واختتمت الأمسية التي حضرها الآلاف من أهالي المجاردة وزوارها بلوحات وطنية وشعبية صاحبها أوبريت بصوت الفنان صالح خيري بعنوان “ عروس التهايم ” من كلمات المبدع الحفظي الشهري ومشاركة فرقة سيوف محافظة المجاردة.