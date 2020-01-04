شاهد.. هند القحطاني تتهم مدير أعمالها بالقذارة والدناءة

أميرة خالد(صدى):

اتهمت المدونة السعودية هند القحطاني ، مدير أعمالها السابق ، بالقذارة ودناءة النفس ، عقب محاولته استغلالها في عمليات نصب واحتيال .

وكشفت القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سبب تخليها عن إدارة أعمالها السابقة ، قائلة ، إنها بعد مساهمتها في مساعدة أشخاص مسجونين بسبب ديون في رقبتهم .

وتابعت ، طلب مدير أعمالها منها بإصرار نشر إعلان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة مسجون على ذمة قضايا مالية تبلغ قيمتها نصف مليون ريال، إلا انها شكّت في الأمر بسبب المبلغ الضخم، إذ لم تتجاوز الديون السابقة قيمة 30 الف ريال سعودي.

وأضافت ،عندما رفضت الأمر، عرض عليّ مبلغ 50 ألف ريال، الأمر الذي صعقني وكشف لي دناءته .