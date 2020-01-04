شاهد.. سائح أوكراني بالمملكة يشيد بتلقائية وضيافة المواطنين.. مؤكدا: لا نراها في الغرب
وثق سائح أوكراني يدعى “بيتر سانتيلو” وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، انطباعاته عن المملكة ، عبر مواقفه مع المواطنين ، معبراً فيها عن مدى إعجابه بزيارته للمملكة ، مُشيداً بكرم الضيافة، واستقباله بحفاوة من سعوديين دون سابق معرفة، وهو ما يفتقده في الغرب على حد قوله.
وقال بيتر عبر مقطع فيديو نشره بمواقع التواصل ، إن أحد المواطنين شاهده من الطابق العلوي، فنزل إليه، واستضافه بمنزله وسمح له بالتجول فيه، كما قدم له الشاي دون مقابل وهو ما اعتبره بيتر نوعًا من الخيال، لا يمكن رؤيته سوى في المملكة أو في الشرق الأوسط بشكل عام.
وعرض بيتر بعضًا من مقاطع الفيديو، التي تظهر تجوله في المملكة وممازحته لبعض الأطفال، وكذلك لطيبة ولطف أهل المملكة، مؤكدًا أن ما رآه كان طبيعيًا وليس تمثيلًا.
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