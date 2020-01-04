شاهد.. سائح أوكراني بالمملكة يشيد بتلقائية وضيافة المواطنين.. مؤكدا: لا نراها في الغرب

عادل الحربي(صدى):

وثق سائح أوكراني يدعى “بيتر سانتيلو” وهو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، انطباعاته عن المملكة ، عبر مواقفه مع المواطنين ، معبراً فيها عن مدى إعجابه ‏بزيارته للمملكة ، مُشيداً بكرم الضيافة، واستقباله بحفاوة من سعوديين دون سابق ‏معرفة، وهو ما يفتقده في الغرب على حد قوله.‏

وقال بيتر عبر مقطع فيديو نشره بمواقع التواصل ، إن أحد المواطنين شاهده من الطابق العلوي، فنزل ‏إليه، واستضافه بمنزله وسمح له بالتجول فيه، كما قدم له الشاي دون مقابل وهو ما اعتبره بيتر ‏نوعًا من الخيال، لا يمكن رؤيته سوى في المملكة أو في الشرق ‏الأوسط بشكل عام.‏

وعرض بيتر بعضًا من مقاطع الفيديو، التي تظهر تجوله في المملكة وممازحته ‏لبعض الأطفال، وكذلك لطيبة ولطف أهل المملكة، مؤكدًا أن ما ‏رآه كان طبيعيًا وليس تمثيلًا.‏