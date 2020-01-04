زيادة كبيرة في الإنفاق على السيارات صديقة البيئة 

سول(صدى):

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستخصص المزيد من الأموال في العام الجديد لتعزيز سوق السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة طويلة المدى تهدف إلى زيادة نسبة صادرات ذلك النوع من السيارات ليصل إلى ربع إجمالي صادرات البلاد من السيارات بحلول عام 2030.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم، أعلنت سول أنها ستخصص 950 مليار وون (821 مليون دولار أمريكي) العام الجاري لدعم العملاء، وإقامة مزيد من محطات الشحن في أنحاء البلاد.

وتشهد الميزانية ارتفاعًا يصل إلى 60 في المئة في العام الجديد، مقارنة بعام 2019، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

كما سيتم إنفاق 204 مليار وون إضافية لدعم مشاريع البحث والتطوير التي تجريها الشركات المحلية في عام 2020، بزيادة 54 في المئة عن العام الماضي.

كما ستساعد كوريا الجنوبية منتجي قطع غيار السيارات المحليين بمختلف الحوافز المادية، بما في ذلك الإعانات والخصومات الضريبية. ووفقا للوكالة، بلغت صادرات السيارات صديقة البيئة، بما يشمل السيارات الكهربائية والهجين، 000,249 سيارة في 2019، بارتفاع 25 في المئة عن عام 2018، عندما وصلت الصادرات إلى 000,196 وحدة.

وقد شكلت هذه السيارات حوالي 10 في المئة من إجمالي صادرات السيارات في كوريا، وهو ما يشكل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ 1 في المئة في عام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.