كرنفال جازان.. من الحقول الخضراء إلى عالمية الرؤية
شهد المسرح الروماني بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان على عالمية كرنفال جازان بمشاركة 18 دولة تناغمت في حضورها مع محافظات المنطقة الستة عشر ، لتخطو بالكرنفال نحو عالميته المنشودة ، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .
وتابع الحضور عروضًا كرنفالية بهيجة للعارضين من الدول المشاركة التي تناغمت مع المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان .
ويعتبر كرنفال جازان الحكاية التي بدأت مع تاريخ جازان الجديد وارتبطت بجازان الفُل مشتى الكل ، وهو الحكاية التي حملت تاريخ جازان القديم وقدمته للأجيال ، اعترافًا بجهود الآباء والأجداد، حينما ضربوا أطناب الأرض ، بحثًا عن موارد البيئة القاسية ، فغدت بين أيديهم حينها ، أنماط حياة وحضارة .
وأتكئ كرنفال جازان منذ بداياته الأولى عام 1429هـ ، على بيئة جازان الخصبة وثراء ثقافتها وازدهار حضارتها القديمة ، فانطلق مبتهجًا بحياة جازان بزراعتها وحصادها بصيدها وبأدوات الحياة آنذاك ، فانطلق الكرنفال مزهوا بلون حقولها ومدرجاتها الخضراء ومبتهجًا بالإنسان المتفاني في حقله الباني لقلعته وحصنه الباحث عن لؤلؤة في أعماق البحر المهيب ، فكان الكرنفال كالفرح في وجه عريس راح يرقص السيف والهصعة والدانة .
ويمثل كرنفال جازان رؤية طموحة تحتفي بجازان درّةً على جبين الوطن الغالي وتباهي بنمائها وثقافتها وثرواتها المعرفية والطبيعية ، فيما شهدت نسخة العام الحالي من الكرنفال السعي لتقديم نسخة عالمية ومميزة للكرنفال .
اترك تعليقاً