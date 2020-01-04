عام 2019 شهد إنجاز الكثير من الاعمال التطويرية في الصحة العامة بصحة بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة ان عام 2019م شهد انجاز الكثير من المشاريع والاعمال التشغيلية والتطويرية في الصحة العامة ومنها :تشغيل عيادة المرأة والطفل بالشراكة مع رجل اعمال مالك المركز التجاري الانتهاء من تحسين بيئة عمل 10 مراكز صحية -استبدال 3 مراكز صحية بمباني حديثة – تشغيل مركز صحي بني عمرو بنظام تقديم الخدمات الصحية علي مدار ال 24 ساعة – تفعيل مركز صحي بني عمرو من ضمن المراكز الاستشارية – وتشغيل مركز البشائر والامواه مناوب 16 ساعة – تطبيق برنامج ال HIS في 34 مركز صحي كمرحله أولي .وفي اطار برامج الجودة بالصحة العامة فقد حصلت 10 مراكز صحية خلال العام 2019م علي شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية (سباهي). ويتم خلال العام الحالي 2020م تجهيز 10مراكز صحية لنيل الاعتماد ان شاء الله .

كما نال19 مركز صحي شكر وتقدير المسئولين في وزارة الصحة وذلك لتفعيل برنامج اداء الصحة الذي اسهم في تطوير مستوي الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية للعام المنصرم 2019م .