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اعتقال فتاة أمريكية اعتدت على طالبة سعودية وقامت بسحب حجابها

اعتقال فتاة أمريكية اعتدت على طالبة سعودية وقامت بسحب حجابها
واشنطن(صدى):

قررت السلطات الأمريكية اعتقال فتاة امريكية بعد ثبوت إدانتها بالإعتداء على طالبة سعودية .

وفي التفاصيل ، أكد بيان المدعي العام بولاية أوريجون الأمريكية أن الإعتداء وقع يوم السبت الموافق 12 / نوفمبر الماضي ، وأن المتهمة قامت بسحب حجاب الفتاة السعودية وتدنيسه ومحاولة خنقها في محطة قطار .

وتغيبت المتهمة عن الجلسة ، إلا أن الطالبة السعودية تمسكت بالمطالبة بحقوقها ، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان وهي مرتدية الحجاب في الأماكن العامة ، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية شعرها .

وتم صدور الأوامر بإإعتقال المتهمة بتهمة الكراهية والإعتداء على الطالبة السعودية ” 24 ” عام .


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