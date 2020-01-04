ثمن رأسه 15 مليون دولار.. عملية نوعية في صنعاء تودي بحياة القائد الحقيقي للحوثيين

وكالات(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن عملية نوعية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة في صنعاء أسفرت عن مقتل القيادي الأبرز للميلشيات الحوثية وهو عبد الرضاء شهلاوي .

وتؤكد معلومات أن القتيل الحوثي يعد القائد الحقيقي للميلشيات الحوثية المدعومة من إيران وهو قيادي في الحرس الثوري الإيراني .

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن الإرهابي ، إلا أن قوات التحالف تمكنت من القضاء عليه نهائياً .