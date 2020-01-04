ثمن رأسه 15 مليون دولار.. عملية نوعية في صنعاء تودي بحياة القائد الحقيقي للحوثيين
كشفت مصادر إعلامية عن عملية نوعية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة في صنعاء أسفرت عن مقتل القيادي الأبرز للميلشيات الحوثية وهو عبد الرضاء شهلاوي .
وتؤكد معلومات أن القتيل الحوثي يعد القائد الحقيقي للميلشيات الحوثية المدعومة من إيران وهو قيادي في الحرس الثوري الإيراني .
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن الإرهابي ، إلا أن قوات التحالف تمكنت من القضاء عليه نهائياً .
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