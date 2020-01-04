القضاء ينتصر لمواطنة ويلزم طليقها بدفع نفقة نصف مليون ريال
انتصر قضاء المملكة لمواطنة رفض طليقها الإنفاق على أبناءه منها ، وألزم الأب بالإنفاق على أبناءه التسعة وتوفير مبلغ مالي لسيارة للأسرة ومبلغ لإيجار السجن .
وألزم القاضي الأب بدفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة النفقات ، منها 30 ألف ريال أجرة السكن لمدة عام ، ومبلغ للسيارة ، وألف ريال عن كل ابن نفقة شهرية .
وامتنع المدعى عليه عن الحضور ومع إجباره على الحضور انكر عدم انفاقه ، إلا أنه ثبت للقاضي بالدلائل والقرائن صحة إدعاء الزوجة .
من جانبها ، أكسبت محكمة التنفيذ الحكم الإلزامية ، وسيقوم الأب بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام من التبليغ ، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية حال الإمتناع .
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