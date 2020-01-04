رجل يعترف بجريمة مروعة بعد 7 سنوات.. «سامحني أنا اللي قتلت بنتك»

القاهرة(صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، اسيقظ ضمير مجرم بعد 7 سنوات من جريمته النكراء طالباً العفو من والد فتاة قتلها دون عمد أثناء محاولة اغتصابها .

وفي التفاصيل ، فقد اعترف بائع خضراوات “39 ” عام بقتله طفلة في عيد الأضحى قبل 7 سنوات عندما رآها تلهو مع الأطفال فسولت له نفسه اغتصابها ، لكنها ماتت بين يديه عندما كانت تحاول المقاومة .

وطوال تلك السنوات كان الأب المكلوم يبحث عن الجاني مع الشرطة المصرية في أحد المحافظات ، حتى فاجئه البائع قائلاً :

“أنا عايزك تسامحني، أنا بطلب منك تسامحني على قتل بنتك، قتلتها من 7 سنين، كنت شارب سيجارة بانجو وبعدين شفت بنتك الشيطان لعب في دماغي، حاولت أنام معاها ماتت في إيدي ، إلا أن الشرطة فتحت محضر بالإعتراف وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية .