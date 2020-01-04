  • السبت 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. أول رد من الجيش الإيراني على مقتل «سليماني»

أول رد من الجيش الإيراني على مقتل «سليماني»

أول رد من الجيش الإيراني على مقتل «سليماني»
طهران(صدى):

في أول رد من القوات المسلحة الإيرانية على الضربة القاتلة التي تلقتها اول امس الخميس بإغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي أن إيران ” ستمتنع عن أي رد متهور ومتسرع ” .

ومع ذلك فقد عاد وأكد أن بلاده لن تتنازل عن الإنتقام ، قائلاً : من حقنا الرد على هذه الجريمة. وبالتأكيد إيران سترد على هذه العملية الإرهابية ، والإنتقام سيكون وفق مع يطلبه الشعب الإيراني .

وكشف قائد الحرس الثوري علي فدي عن فحوى الرسالة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران عبر ممثل المصالح الأمريكية في طهران .

وقال فدوي: الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لسليماني فقط . ، لكنه علق قائلاً لا يمكن لواشنطن تحديد شكل وطبيعة السقف الإيراني للرد .

وتشهد الفترة الحالية توترات في المنطقة بسبب مخاوف التصعيد الإيراني عقب مقتل سليماني ، إذ أمرت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة العراق ، كما حذرت عدة دول رعاياها من السفر للعراق وإيران .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *