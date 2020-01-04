أول رد من الجيش الإيراني على مقتل «سليماني»

طهران(صدى):

في أول رد من القوات المسلحة الإيرانية على الضربة القاتلة التي تلقتها اول امس الخميس بإغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي أن إيران ” ستمتنع عن أي رد متهور ومتسرع ” .

ومع ذلك فقد عاد وأكد أن بلاده لن تتنازل عن الإنتقام ، قائلاً : من حقنا الرد على هذه الجريمة. وبالتأكيد إيران سترد على هذه العملية الإرهابية ، والإنتقام سيكون وفق مع يطلبه الشعب الإيراني .

وكشف قائد الحرس الثوري علي فدي عن فحوى الرسالة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران عبر ممثل المصالح الأمريكية في طهران .

وقال فدوي: الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لسليماني فقط . ، لكنه علق قائلاً لا يمكن لواشنطن تحديد شكل وطبيعة السقف الإيراني للرد .

وتشهد الفترة الحالية توترات في المنطقة بسبب مخاوف التصعيد الإيراني عقب مقتل سليماني ، إذ أمرت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة العراق ، كما حذرت عدة دول رعاياها من السفر للعراق وإيران .