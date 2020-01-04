وزارة الإعلام تنعي نجيب الزامل: كان رائدًا أثرى الساحة بفكره وقلمه

حمود العنزي(صدى):

نعت وزارة الإعلام، الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، الذي وافته المنية اليوم السبت في ماليزيا بعد صراع مع المرض.

وقالت الوزارة إن الساحة الإعلامية والثقافية فقدت الكاتب الكبير نجيب الزامل، الذي كان رائدًا أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.

وأضافت: “عرفناه زميلًا كريمًا، وكاتبًا صادقًا، مهمومًا بمجتمعه، محبًا لوطنه، غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته وألهمهم الله الصبر والسلوان”.

ووقوفه بجانب الشباب، ووفاء لأهل الأحساء أنشأ جمعية تطوعية تضم مجموعة من الشباب والشابات للقيام بالأعمال التطوعية في المحافظة تحت مسمى فريق أولاد وبنات الأحساء التطوعي.

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