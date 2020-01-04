إلغاء حكم سجن الفنانة سمية الخشاب بعد تسليمها شيك طليقها أحمد سعد

القاهرة(صدى):

ألغت محكمة مصرية حكم السجن الصادر ضد الفنانة المصرية سمية الخشاب في اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد لطليقها الفنان أحمد سعد.

جاء ذلك بعدما سلمت الفنانة سمية الخشاب عن طريق محاميها وكيل أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، لتغلي المحكمة الحكم الصادر ضدها بالسجن 3 سنوات في القضية.

وعلقت سمية الخشاب على الحكم الصادر ضدها، قائلة: “إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة”.