تيسلا تستعد لبطارية خارقة تستمر حتى 1.6 مليون كيلو متر
تستعد عملاق صناعة السيارات الكهربائية تيسلا لإنتاج بطارية جديدة ستجعل سيارتها قادرة على قطع مسافة قدرها 1.6 مليون كيلو متر دون أن يحتاج قائدها إلى تغييرها .
ومن المتوقع أن تسوق البطارية الجديدة لمزيد من الشاحنات في سوق للسيارات الكهربائية بشكل أكبر إذ أنها ستكون مفيدة للشاحنات التي تقطع مسافة طويلة تزيد عن 240 ألف كم سنوياً ، مما يجعل البطارية ذات عمر أطول .
وكانت تيسلا قد قدمت براءة اختراع في ديسمبر الماضي بالتعاون مع علماء بجامعة دالهاوسي الكندية ، وتمكنت من ابتكار تقنية مطورة للبطاريات .
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