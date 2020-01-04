تيسلا تستعد لبطارية خارقة تستمر حتى 1.6 مليون كيلو متر

أميرة خالد(صدى):

تستعد عملاق صناعة السيارات الكهربائية تيسلا لإنتاج بطارية جديدة ستجعل سيارتها قادرة على قطع مسافة قدرها 1.6 مليون كيلو متر دون أن يحتاج قائدها إلى تغييرها .

ومن المتوقع أن تسوق البطارية الجديدة لمزيد من الشاحنات في سوق للسيارات الكهربائية بشكل أكبر إذ أنها ستكون مفيدة للشاحنات التي تقطع مسافة طويلة تزيد عن 240 ألف كم سنوياً ، مما يجعل البطارية ذات عمر أطول .

وكانت تيسلا قد قدمت براءة اختراع في ديسمبر الماضي بالتعاون مع علماء بجامعة دالهاوسي الكندية ، وتمكنت من ابتكار تقنية مطورة للبطاريات .