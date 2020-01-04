«كلمة» بـ خطاب ترامب عن قتل قاسم سليماني تضعه في حرج

واشنطن(صدى):

وضعت كلمة “وشيكة” التي جاءت ضمن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تنفيذ الضربة الأمريكية التي قادت لقتل قائد فيلق القدس بالحرس الوطني الإيراني قاسم سليماني، ترامب في حرج شديد بسبب عدم قدرته على تبريرها.

وكان الرئيس الأمريكي قال في خطابه إن قاسم سليماني، كان يخطط لهجمات “وشيكة” على المصالح الأمريكية، وهو ما جعل بعض مسؤولي الأمن القومي والكونغرس ينتقدونه بتأكيدهم أنه استخدام تلك الكلمة لتبرير العملية.

وجاء من ضمن أبزر المنتقدين السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ مطالباً بتوضيح كلمة وشيكة وهل هذه التهديدات كانت قريبة أم على المدى البعيد.

وكان مصدر في الأمن القومي مطلع على البلاغات الحكومية الداخلية قبل الضربة الجوية، قال أن الأجهزة الأمريكية جمعت أدلة تفيد بأن جماعات أو خلايا تدعمها إيران تخطط بنشاط لتنفيذ هجمات على أفراد وأهداف أميركيين.