الكشف عن تفاصيل إجتماع «فيلا بغداد» الذي تسبب في قتل «سليماني»

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل آخر إجتماع بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي كان وراء مقتله في غارة أمريكية ببغداد أول أمس الخميس .

وأكدت مصادر أمنية أن سليماني اجتمع بنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “مهدي المهندس ” وقادة ميلشيات عراقية وأمرهم بشن هجوم على أهداف أمريكية في العراق .

وقالت المصادر أن الإجتماع الذي أثار غضب الولايات المتحدة كان في فيلا ببغداد على نهر دجلة تطل على السفارة الأمريكية ، وقبلها قامت إيران بتوريد أسلحة متطورة للعراق ، عبر معبرين حدودين منها صواريخ كاتبوشا ، وصواريخ محمولة على الكتف لإسقاط المروحيات الأمريكية .

كما قام سليماني بتزويد أسلحة لحزب الله بينها طائرات مسيرة يمكنها التقاط المواقع الأمريكية بالرادار ، ما زاد من تعقيد أزمة دعم الميلشيات بالعراق .

وكانت الولايات المتحدة قد ألنت مسؤوليتها عن الغارة الجوية أمس الجمعة ، مؤكدة أن قتل سليماني كان إجراء دفاعي .