الكشف عن تفاصيل إجتماع «فيلا بغداد» الذي تسبب في قتل «سليماني»
كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل آخر إجتماع بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي كان وراء مقتله في غارة أمريكية ببغداد أول أمس الخميس .
وأكدت مصادر أمنية أن سليماني اجتمع بنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “مهدي المهندس ” وقادة ميلشيات عراقية وأمرهم بشن هجوم على أهداف أمريكية في العراق .
وقالت المصادر أن الإجتماع الذي أثار غضب الولايات المتحدة كان في فيلا ببغداد على نهر دجلة تطل على السفارة الأمريكية ، وقبلها قامت إيران بتوريد أسلحة متطورة للعراق ، عبر معبرين حدودين منها صواريخ كاتبوشا ، وصواريخ محمولة على الكتف لإسقاط المروحيات الأمريكية .
كما قام سليماني بتزويد أسلحة لحزب الله بينها طائرات مسيرة يمكنها التقاط المواقع الأمريكية بالرادار ، ما زاد من تعقيد أزمة دعم الميلشيات بالعراق .
وكانت الولايات المتحدة قد ألنت مسؤوليتها عن الغارة الجوية أمس الجمعة ، مؤكدة أن قتل سليماني كان إجراء دفاعي .
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