فيديو معجزة لنجاة ملاكم من الموت «طحناً» بين سيارة وجدار

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف مثير للدهشة لنجاة ملاكم شاب من الموت المحقق سحقاً بعدما تم حصاره بين جدار وسيارة مسرعة .

وأظهر الفيديو الملاكم الشاب الذي كان يسير على أحد الأرصفة في لندن قبل ثوان من وقوع الحادثة ، ليفاجئ بسيارة سريعة كادت أن “تطحنه ” مع الجدار ، إلا أنه لحسن الحظ كان هناك باب لمطعم فأسرع الملاكم بالدخول والإحتماء به .

وقالت الشرطة أن سيارة سريعة اصطدمت بأخرى كانت مركونة على الرصيف من نوع فان ، ما أدى إلى اندفاعها بطريقة جنونية .