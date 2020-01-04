باخرة مهاجرين تضل الطريق وتحط في دولة إفريقية بدلا من أوروبا

وكالات(صدى):

ضلت باخرة تقل مهاجرين غير شرعيين مغاربة حاولوا الهجرة إلى أوروبا الطريق وحطت في دولة كوت ديفوار، في رحلة مخيبة للآمال.

وأوضحت السلطات المغربية أن الكوت ديفوار رحلت المهاجرين مبينة أن أعمارهم بين 14 و21 سنة، وحاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من ديسمبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وأضافت أن سفارة المغرب في كوت ديفوار تدخلت لترحيل المهاجرين المغاربة، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان؛ حيث قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.

وأكدت أنها سعت إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء، معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.