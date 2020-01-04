سعر النفط عند 68.60 دولارا للبرميل بعد مقتل سليماني

وكالات(صدى):

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني الجنرال الإيراني البارز في العراق، ما أثار مخاوف من تسبب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل إمدادات الخام من المنطقة.

وقتلت ضربة جوية أمريكية ضد مطار بغداد الدولي قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعةً 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1% لتسجل عند التسوية 63.05 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2019 عند 64.09 دولاراً.