تعرف على الطائرة «الحاصدة» التي قضت على «سليماني» وإمكاناتها الخارقة

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية عن مواصفات الطائرة التي نفذت الغارة الجوية التي قضت على قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالحرس الثوري .

وأكدت أن تلك الطائرة التي تلقب ب، “الحاصدة ” هي الدرون “MQ-9 Reaper” مسيرة ومتعددة المهام يصل ارتفاعها إلى 50 ألف قدم وتم تصميمها لأجل تنفيذ ضربات هجومية .

وتستطيع الطائرة تنفيذ هجمات ضد أهداف حساسة في فترة قياسية بالمقارنة بزمن وجودها بالقرب من هدفها .

وتزن الطائرة أكثر من 2000 كجم ، وتصل سرعتها إلى 230 ميل / الساعة ، وتم تشغيلها لأول مرة عام 2007 ، فيما تتجاوز تكلفتها 64.2 مليون دولار .

وكان الجيش الأمريكي قد اعلن امتلاكه الطائرة الحاصدة عام 2015 القادرة على تدمير الأهداف بالصواريخ الذخائر المتنوعة .