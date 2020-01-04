تعرف على الطائرة «الحاصدة» التي قضت على «سليماني» وإمكاناتها الخارقة
كشفت تقارير أمريكية عن مواصفات الطائرة التي نفذت الغارة الجوية التي قضت على قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالحرس الثوري .
وأكدت أن تلك الطائرة التي تلقب ب، “الحاصدة ” هي الدرون “MQ-9 Reaper” مسيرة ومتعددة المهام يصل ارتفاعها إلى 50 ألف قدم وتم تصميمها لأجل تنفيذ ضربات هجومية .
وتستطيع الطائرة تنفيذ هجمات ضد أهداف حساسة في فترة قياسية بالمقارنة بزمن وجودها بالقرب من هدفها .
وتزن الطائرة أكثر من 2000 كجم ، وتصل سرعتها إلى 230 ميل / الساعة ، وتم تشغيلها لأول مرة عام 2007 ، فيما تتجاوز تكلفتها 64.2 مليون دولار .
وكان الجيش الأمريكي قد اعلن امتلاكه الطائرة الحاصدة عام 2015 القادرة على تدمير الأهداف بالصواريخ الذخائر المتنوعة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 54 دقيقة
المهم ليس إمكانيات الطائرة بقدر اهمية من يديرها..
بامكان دول عدة شراءها..المال متوفر..لكن هل يستطيعون الوصول او توظيف إمكانياتها لصالحهم..؟!
( اعطي القوس باريها )