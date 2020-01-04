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تعرف على الطائرة «الحاصدة» التي قضت على «سليماني» وإمكاناتها الخارقة

تعرف على الطائرة «الحاصدة» التي قضت على «سليماني» وإمكاناتها الخارقة
واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية عن مواصفات الطائرة التي نفذت الغارة الجوية التي قضت على قائد فيلق القدس قاسم سليماني بالحرس الثوري .

وأكدت أن تلك الطائرة التي تلقب ب، “الحاصدة ” هي الدرون “MQ-9 Reaper” مسيرة ومتعددة المهام يصل ارتفاعها إلى 50 ألف قدم وتم تصميمها لأجل تنفيذ ضربات هجومية .

وتستطيع الطائرة تنفيذ هجمات ضد أهداف حساسة في فترة قياسية بالمقارنة بزمن وجودها بالقرب من هدفها .

وتزن الطائرة أكثر من 2000 كجم ، وتصل سرعتها إلى 230 ميل / الساعة ، وتم تشغيلها لأول مرة عام 2007 ، فيما تتجاوز تكلفتها 64.2 مليون دولار .

وكان الجيش الأمريكي قد اعلن امتلاكه الطائرة الحاصدة عام 2015 القادرة على تدمير الأهداف بالصواريخ الذخائر المتنوعة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 54 دقيقة

المهم ليس إمكانيات الطائرة بقدر اهمية من يديرها..

بامكان دول عدة شراءها..المال متوفر..لكن هل يستطيعون الوصول او توظيف إمكانياتها لصالحهم..؟!

( اعطي القوس باريها )

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