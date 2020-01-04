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معلومة خطيرة من موظف بالمطار بشأن وضع الأقفال على حقائب المسافرين

معلومة خطيرة من موظف بالمطار بشأن وضع الأقفال على حقائب المسافرين
أميرة خالد(صدى):

كشف أحد العاملين بالمطارات والمسؤول عن الحقائب عن معلومة خطيرة للمسافرين بشأن وضع الأقفال على حقائبهم وأمتعتهم .

وأكد الموظف على موقع ” ريديت ” للتواصل الإجتماعي أن هذا التصرف يأتي برد فعل عكسي من جانب اللصوص ، إذ يوحي وضع القفل بشئ ثمين داخل الحقيبة مما يحفزهم على سرقتها .

وأضاف أن فتح الأقفال لا يتطلب سوى حيلة بسيطة بواسطة ” قلم ” وأن وجود القفل يشجع اللص على فتح الحقيبة بشتى الوسائل ، وفقاً لأكثر من تجربة معه في المطار .

كما حذر الموظف من كتابة العناوين على الأمتهة ، إذ يستطيع اللصوص اقتحام المنازل أثناء غياب المسافرين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 47 دقيقة

اصلا الشنط يوجد فيها اقفال بأرقام سرية يختارها صاحب الشنطة من المصنع.

[ عدد التعليقات: 90387 ] نشر منذ 35 دقيقة

دامه مجرب ، كلامه صحيح ..

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