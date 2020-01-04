اعتراف غريب لجارديولا مع بداية 2020

ماجد محمد(صدى):

استهل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عام 2020 بإعتراف غريب لجماهير الساحرة المستديرة ، مؤكداً مروره بحالة من الفشل منذ عام 2009 عندما حقق سداسية تاريخية مع برشلونة .

وجاء تصريح جوارديولا قبل مواجهة بورت فايل ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي .

وقال غوارديولا: عادة ما أكون فشلت عاماً بعد عام منذ أن حققت السداسية التاريخية في أول عام لي مع برشلونة، وهذا شيء أتقبله، ليس لدي مشكلة في ذلك .

الجدير بالذكر أن هناك انتقاد لجوارديولا من جماهير الساحرة المستديرة بالدوري لإنجليزي بسبب صعوبة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول .