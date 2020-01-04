كشف غموض أغرب جريمة لفتاة سرقت أموال طائلة من زوجها
في أغرب جريمة سرقة على الإطلاق ، أقدمت فتاة على سرقة مبلغ مالي كبير من زوجها التاجر وادعت أن لصوص قاموا بالجريمة .
وفي التفاصيل ، فقد فوجئ تاجر مصري لدى عودته بالمنزل بزوجته مقيدة بالحبال وتدعي باكيه بأن لصوص قاموا بسرقة المنزل .
وبالفعل قام الرجل بإبلاغ الشرطة ، وأكد لهم اقتحام منزله وتقييد زوجته وسرقة مبلغ 340 ألف جنيه بالإضافة إلى مشغولات ذهبية .
ولم ينطلي حديث الزوجة على الشرطة ، وأعادت مناقشتها عدة مرات ليتم اكتشاف كذبها بعدة ثغرات حتى اعترفت بإرتكاب الواقعة بمساعدة شقيقها لجود خلاف مع زوجها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90387 ] نشر منذ 33 دقيقة
قالوا // راع البوق مايرقى فوق ..
.. تستاهل قطع اليد هي واخوها ..