طالبة سعودية تتعرض لاعتداء وحشي في أمريكا بسبب حجابها

واشنطن(صدى):

تعرضت طالبة سعودية تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية للاعتداء من فتاة أمريكية ولاية أوريغون، بسبب حجابها في إحدى محطات القطار.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن المتهمة قامت باعتداء وحشي ضد الطالبة، ونزعت حجابها وحاولت خنقها به، قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأضافت ان الطالبة أبلغت الشرطة بالحادثة وعبرت عن عدم شعورها بالأمان، لتوجه الشرطة تهمة الكراهية ضد الفتاة المعتدية.

وأصدر مكتب الادعاء العام بيان ذكر فيه أن المتهمة تحاول التهرب من المحاكمة، وتغيبت عدة مرات عنها بما في ذلك عن جلسة يوم أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمر باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.