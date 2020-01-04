مرض غامض يطيح بالعشرات في دولة آسيوية ومخاوف من انتشار العدوى

بكين(صدى):

انتشر نوع غامض من الإلتهاب الرئوي في الصين يكاد أن يطيح بـ 11 شخص بسبب حالتهم الخطيرة فيما يخضع 33 شخص للعلاج ، وسط مخاوف من انتشار المرض على غرار حمى السارس القاتلة .

ولجأت السلطات في سنغافورة وهونج كونج لإتخاذ إجراءات صارمة لفحص المسافرين خوفاً من العدوى .

وأكد الأطباء بالصين أنه لم يتم التوصل لمعرفة هذا الفيروس المسبب للمرض غير أنهم أكدوا أنه مختلف عن أنفلونزا الطيور .

وكانت الصين قد تعرضت عامي 2002 ، 2003 لحمى السارس التي أودت بحياة 700 شخص دفعة واحدة وكانت لها نفس الأعراض.