مرض غامض يطيح بالعشرات في دولة آسيوية ومخاوف من انتشار العدوى
انتشر نوع غامض من الإلتهاب الرئوي في الصين يكاد أن يطيح بـ 11 شخص بسبب حالتهم الخطيرة فيما يخضع 33 شخص للعلاج ، وسط مخاوف من انتشار المرض على غرار حمى السارس القاتلة .
ولجأت السلطات في سنغافورة وهونج كونج لإتخاذ إجراءات صارمة لفحص المسافرين خوفاً من العدوى .
وأكد الأطباء بالصين أنه لم يتم التوصل لمعرفة هذا الفيروس المسبب للمرض غير أنهم أكدوا أنه مختلف عن أنفلونزا الطيور .
وكانت الصين قد تعرضت عامي 2002 ، 2003 لحمى السارس التي أودت بحياة 700 شخص دفعة واحدة وكانت لها نفس الأعراض.
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