وزير خارجية قطر في زيارة رسمية لإيران بعد مقتل «سليماني»

طهران(صدى):

أكدت مصادر إعلامية وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف .

ويأتي ذلك وسط التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في أعقاب الغارة الأمريكية ببغداد التي أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني .

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل سليماني مؤكدة أنه إجراء دفاعي ، فيما عقد مجلس القومي الإيراي إجتماعاً برئاسة المرشد الأعلى خامنئي لبحث الرد على الولايات المتحدة .