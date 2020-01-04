وزير خارجية قطر في زيارة رسمية لإيران بعد مقتل «سليماني»
أكدت مصادر إعلامية وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف .
ويأتي ذلك وسط التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة في أعقاب الغارة الأمريكية ببغداد التي أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني .
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل سليماني مؤكدة أنه إجراء دفاعي ، فيما عقد مجلس القومي الإيراي إجتماعاً برئاسة المرشد الأعلى خامنئي لبحث الرد على الولايات المتحدة .
جمال[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة
روح قبل ما يزعلون عليكم روح عزيهم ولو بكيت شوي قدامهم يمكن يصدقون انك صادق المشاعر والحب الدفين للأهل العمائم السوداء المجرمين اعداء اهل السنة والجماعة الله لا يردك واياهم.