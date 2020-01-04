«المسند» يكشف عن ظاهرة كونية فريدة غداً الأحد
كشف الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية عن ظاهرة كونية فريدة يتعرض لها كوكب الأرض غداً الأحد .
وقال ” المسند ” في حسابه الرسمي عبر “تويتر ” : غداً تكون الأرض في نقطة الحضيض “أقرب نقطة لها إلى الشمس”، ويكون بعدها عن الشمس نحو 147,091,144كم .
وأضاف : بعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بعدها عن الشمس 152,095,295كم .
وأشار ” المسند ” تلك المسافات تعني أن الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام.
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