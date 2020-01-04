«المسند» يكشف عن ظاهرة كونية فريدة غداً الأحد

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية عن ظاهرة كونية فريدة يتعرض لها كوكب الأرض غداً الأحد .

وقال ” المسند ” في حسابه الرسمي عبر “تويتر ” : غداً تكون الأرض في نقطة الحضيض “أقرب نقطة لها إلى الشمس”، ويكون بعدها عن الشمس نحو 147,091,144كم .

وأضاف : بعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بعدها عن الشمس 152,095,295كم .

وأشار ” المسند ” تلك المسافات تعني أن الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام.