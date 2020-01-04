«الشورى» يطالب العمل بتوطين الوظائف القيادية

نايف السالم(صدى):

يصوت مجلس الشورى هذا الأسبوع على توصية تطالب بإلزام وزارة العمل بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية بالأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين.

وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى في تقريرها السنوي أن الشباب السعودي أثبت جدارته في المهن التي عملت الوزارة على توطين مجموعة من الأنشطة التجارية خلال العامين الأخيرين.

وأكدت اللجنة أن هذا التوطين ساهم في الخفض النسبي لمعدلات البطالة، ولتحقيق الاستدامة لمبادراته طالبت باستراتيجية لتوطين الوظائف القيادية.