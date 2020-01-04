نصائح هامة للعناية بطفلك في الشهر الثاني بدون متاعب
تتساءل الكثير من الأمهات حول طريقة العناية بالطفل في الشهر الثاني خاصة ً مع الرغبة في الخروج والعودة للحياة الإجتماعية بعد انقطاع حالة النفاس .
ويؤكد أطباء الأطفال على اهمية اتباع النصائح التالية من أجل الحفاظ على النمو السليم لطفلك ونظافته خاصة ً وأنه يحتاج إلى تكثيف الإهتمام خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمره ، وذلك على النحو التالي :
1- قومي بتنظيم موعد الرضعات الطبيعية حتى لا يصاب طفلك بالتلبك المعوي وحتى يكون لكي وقت حر تمارسين فيه ما تشائين .
2- يمكنك أن ترضعيه كل ساعه ونصف ، مع الحرص على إعطائه الأدوية التي يوصي بها الطبيب لمعدة بلا آلام أو مغص .
3- احرصي على نظافة رضيعك وتغيير حفاضته بعد كل رضعة .
4- قومي بتحضير حمام لرضيعك 3 أو 4 مرات في الأسبوع ويقل عدد المرات في الشتاء .
الجدير بالذكر أن الأطفال في شهرهم الثاني يبدأون في تمييز الألعاب والأصوات ، ويبدأ في لتعرف على المحيطين جيداً ، كما تكون لديه قدرة على المسك بيديه حيث يمكن أن تقدمي له بعض الألعاب المناسبة .
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