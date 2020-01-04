نصائح هامة للعناية بطفلك في الشهر الثاني بدون متاعب

أميرة خالد(صدى):

تتساءل الكثير من الأمهات حول طريقة العناية بالطفل في الشهر الثاني خاصة ً مع الرغبة في الخروج والعودة للحياة الإجتماعية بعد انقطاع حالة النفاس .

ويؤكد أطباء الأطفال على اهمية اتباع النصائح التالية من أجل الحفاظ على النمو السليم لطفلك ونظافته خاصة ً وأنه يحتاج إلى تكثيف الإهتمام خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمره ، وذلك على النحو التالي :

1- قومي بتنظيم موعد الرضعات الطبيعية حتى لا يصاب طفلك بالتلبك المعوي وحتى يكون لكي وقت حر تمارسين فيه ما تشائين .

2- يمكنك أن ترضعيه كل ساعه ونصف ، مع الحرص على إعطائه الأدوية التي يوصي بها الطبيب لمعدة بلا آلام أو مغص .

3- احرصي على نظافة رضيعك وتغيير حفاضته بعد كل رضعة .

4- قومي بتحضير حمام لرضيعك 3 أو 4 مرات في الأسبوع ويقل عدد المرات في الشتاء .

الجدير بالذكر أن الأطفال في شهرهم الثاني يبدأون في تمييز الألعاب والأصوات ، ويبدأ في لتعرف على المحيطين جيداً ، كما تكون لديه قدرة على المسك بيديه حيث يمكن أن تقدمي له بعض الألعاب المناسبة .