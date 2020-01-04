«السياحة» تعاقب المنشآت المخالفة بـ 12 مليون ريال غرامات

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة أن مجموع العقوبات الصادرة على المنشآت السياحية خلال العام الماضي بلغ 1268 قرارا، وزعت على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن مجموع مبالغ قرارات العقوبات الصادرة على هذه المنشآت بلغ 12.67 مليون ريال، وفيما يتعلق بعدد قرارات العقوبات الصادرة على قطاع “الإيواء السياحي” أوضحت أن العدد الفعلي بلغ 564 قرارا، وزعت على كل من الرياض بـ313 قرارا، والشرقية 30 قرارا، وجدة والعاصمة المقدسة 221 قرارا.

وأشارت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 10 آلاف رخصة تشمل أنشطة مرافق الإيواء السياحي ، ونشاط وكالات السفر والسياحة، ونشاط تنظيم الرحلات السياحية، ونشاط الإرشاد السياحي، ونشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي.