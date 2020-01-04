أشياء يجب أن تعرفيها عن الولادة الطبيعية

أميرة خالد(صدى):

مع اقتراب موعد الولادة يتوارد إلى تفكير الأم فيما ستتعرض له خاصة ً إن كانت الولادة طبيعية وستسبب لها الكثير من الآلام ، لذا يجب عليكي أن تحضري نفسك لتلك اللحظات التي ستستقبلين فيها مولودك .

ويؤكد الأطباء أن جسم المرأة يقوم بالتمهيد للولادة الطبيعية من خلال تمدد عنق الرحم من أجل سهولة دفع المولود ، لذا فإن مدى تمدد عنق الرحم سيحسم الأمر إن كانت ولادتكي طبيعية أم قيصرية .

كما أكدوا أن المراحل المبكرة للمخاض تبدأ بالشعور ببعض التقلصات وربما خروج السائل الأمينوسي ويعتبر خروجه علامة اقتراب كبيرة على قدوم المولود ويجب ألا تتجاهليها لأن الماء الأمينوسي هو السائل الذي يوفر الأكسجين للجنين وجفافه تماماً قبل الولادة يسبب وفاته .

ويشير الأطباء أن لحظات الولاده الحاسمة قد تحتاج لجراحة بسيطة تساعد على اتساع عنق الرحم ومن ثم يظهر رأس مولودك ومن ثم تتم عملية الولادة بنجاح بعدما تقوم الطبيبة بإزالة السائل الأمينوسي من فم وأنف الطفل ليقوم بالبكاء والتنفس