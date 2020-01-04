بالفيديو.. الترفيه تكرّم عبادي الجوهر بعود فريد من نوعه في العالم

أميرة خالد(صدى):

كرمت الهيئة العامة للترفيه الفنان عبادي الجوهر، في حفله أمس الجمعة “ليلة عباديات” بإهدائه عوداً نادراً، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح مقدمو الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، أن العود مصنوع من نوع نادر جدًا من الأخشاب على مستوى العالم، ومن تصميم إليا خوري ومن ماركة فارو ترونز.

ويحتوي العود الذي استغرق تصنيعه نحو أسبوعين على اكسسوارات من الذهب الخالص عيار 21، ومدون عليه كلمة “عبادي” بالذهب.