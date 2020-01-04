تركي آل الشيخ يكشف عدد زوار موسم الرياض حتى الآن
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن العدد الذي استقبلته مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض حتى الآن.
وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع «تويتر»: «١١ مليون و٤٠٠ الف زائر لمواقع موسم الرياض وشتاء الرياض ولسى … الحمدالله» .
يذكر أن تركي آل الشيخ مدد الفعاليات في مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة حتى 18 يناير 2020، كما تستمر فعاليات البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90380 ] نشر منذ 6 دقائق
ستتحمل أوزار 11 مليون و 400 الف ، والقادمين بعد ، دون ان تنقص مما يخصهم من آثام ..
.. مسألة وقت ايها المسكين …
.. سبحان من يمهل ولا يهمل ..