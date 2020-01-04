تركي آل الشيخ يكشف عدد زوار موسم الرياض حتى الآن

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن العدد الذي استقبلته مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض حتى الآن.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع «تويتر»: «١١ مليون و٤٠٠ الف زائر لمواقع موسم الرياض وشتاء الرياض ولسى … الحمدالله» .

يذكر أن تركي آل الشيخ مدد الفعاليات في مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة حتى 18 يناير 2020، كما تستمر فعاليات البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.