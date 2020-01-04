تفاصيل إصابة جانج هيون سو في لقاء الهلال والفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو، أن المدافع الكوري الدولي جانج هيون سو، سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنه يعاني من آلام أسفل البطن.

وأشار لوشيسكو إلى أن إصابة هيون سو قد تستغرق أكثر من أسبوع، لافتا إلى أنهم في انتظار الفحوصات الطبية.

وكان اللاعب قد أصيب خلال لقاء فريقه بالفيصلي، ما اضطره إلى الخروج من الملعب في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وتمكن نادي الهلال من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح، ضمن دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.