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قوات التحالف ترد على أنباء غارات جوية أمريكية على منطقة التاجي بالعراق

قوات التحالف ترد على أنباء غارات جوية أمريكية على منطقة التاجي بالعراق
واشنطن(صدى):

أكدت قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عدم تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال بغداد .

وتداولت أنباء قبل ساعات بقصف صاروخي جديد على منطقة التاجي يستهد الحشد الشيعي ، وهو ما نفته الولايات المتحدة .

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد الغارة الجوية التي استهدفت قيادات إيرانية ببغداد كان من بينهم قاسم سليماني


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90380 ] نشر منذ 31 دقيقة

ليش لا ..

.. اذا ماضربتوهم ، اضربوهم ليستأدب من يبقى على قيد الحياة ، لتأمنوا شرهم وأذاهم ..

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