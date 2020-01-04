قوات التحالف ترد على أنباء غارات جوية أمريكية على منطقة التاجي بالعراق

واشنطن(صدى):

أكدت قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عدم تنفيذ أي غارات جوية على منطقة التاجي شمال بغداد .

وتداولت أنباء قبل ساعات بقصف صاروخي جديد على منطقة التاجي يستهد الحشد الشيعي ، وهو ما نفته الولايات المتحدة .

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد الغارة الجوية التي استهدفت قيادات إيرانية ببغداد كان من بينهم قاسم سليماني