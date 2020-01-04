«العمل» تعتزم توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة والحد الأدنى للرواتب 4 آلاف ريال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن خطة لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في 8 قطاعات مختلفة بنهاية العام العام المقبل 2021 ، على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 4 آلاف ريال .

وتنوعت الوظائف الشاغرة بالقطاعات ، إذ سيتم توظيف 20 ألف شاب وفتاه في المطاعم والمقاهي ، و20 ألف بالمقاولات ، و16 ألف بالقطاع الصحي .

كما سيتم توظيف 5 آلاف في قطاع الإتصالات ، و3 آلاف في مجال الإستشارات القانونية ، و16 ألف في مجال المحاسبة ،و10 آلاف في قطاع الإيواء السياحي والترفيهي ، و20 ألف في قطاع النقل واللوجيستيات

ويأتي ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة لتنفيذ البرنامج على النحو المطلوب ضمن خطة المملكة للقضاء على البطالة وفقاً للرؤية 2030 .