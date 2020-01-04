دجال يغتصب فتاة لمدة عامين تحت تأثير التنويم المغناطيسي

القاهرة(صدى):

في جريمة مثيرة للإستنكار ، استطاع دجال أن يخدع فتاة مصرية ويغتصبها على مدار عامين تحت تأثير التنويم المغناطيسي .

وفي التفاصيل ، فقد كان الدجال يمارس أعمال السحر والشعوذة ولجأت إليه الفتاة بإعتباره شيخاً سينقذها من المس الشيطاني الذي أصابها ويكاد يهدم علاقتها بزوجها ، إلا أنه استغل الموقف ونفذ جريمته النكراء .

ولاحظت الفتاة ما تعرضت له فقامت بإبلاغ زوجها الذي اتفق معها على قتله وقتل والدته التي كانت تساعده في أعمال السحر، وبالفعل تم قتل والدته إلا أن الدجال نجا بحياته إذ لم يكن موجود ساعة الجريمة .

من اجنبها ، توصلت الشرطة المصرية للجناه الذين اعترفا بالجريمة انتقاماً للشرف ، كما اعترف الدجال بجرائم النصب والسحر والإغتصاب مؤكداً أنه بدأ التمرس عليها منذ أن كان عمره 13 عام .