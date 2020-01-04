نجمة منتخب فرنسا تضيع كأس «الفيفا» في قطار وتستغيث: «ابحثوا لي عن كأسي»

نواف السالم(صدى):

في واقعة غريبة، فقدت مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد، التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا ضمن فريق العام، الكأس التي منحها إياها الفيفا.

وفقدت رينار لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي فقدت الكأس، بينما كانت على متن قطار، في طريقها من باريس إلى ليون، حيث فقدت حقيبتها.

ورغم أن الحقيبة تم العثور عليها، فإن كأس الفيفا لم يكن بداخلها على نحو غامض.

واستغاثت اللاعبة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالمساعدة على البحث عن الكأس.