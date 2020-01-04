ضاحي خلفان: احتمال أن يصلي حمد بن جاسم صلاة الغائب على سليماني
سخر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، من حزن البعض على موت الإرهابي قاسم سليماني.
وفي سخرية من الموقف القطري تجاه تصفية سليمان وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس، قال خلفان: هل سيصلي حمد بن جاسم صلاة الغائب على مقتل سليماني…؟ الاحتمال وارد.
واستكمل خلفان سخريته من الإرهابي حسن نصر الله، قائلا: بكى نصر الله بكاء النسوان على مقتل الإرهابي قاسم سليماني.
وأضاف: أنصح إيران بالتعقل، أنتم لستم بمستوى مواجهة أمريكا، ما دام يصطاد أكبر رأس فيكم كما يصطاد الفأر في المنزل.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 32110 ] نشر منذ 27 دقيقة
قد لا يكتفي نظام الحمدين بصلاة الغائب على المجوس بل قد يذهب ليشاركهم العزاء والبكاء والحسره في ايران ويعزي سيده الخامنئي في المصاب الجلل ثم يقدم التهنئه لخلف سليماني بمنصبه الجديده وقد تعلن حكومة قطر الحداد لمدة ثلاث ايام ولا ننسى اوردغان ايضا في مثل هذه المناسبه الجزينه عليهم جعلها الله اول المصائب والبقيه تأتي ان شاء الله