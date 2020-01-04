ضاحي خلفان: احتمال أن يصلي حمد بن جاسم صلاة الغائب على سليماني

أبوظبي(صدى):

سخر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، من حزن البعض على موت الإرهابي قاسم سليماني.

وفي سخرية من الموقف القطري تجاه تصفية سليمان وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس، قال خلفان: هل سيصلي حمد بن جاسم صلاة الغائب على مقتل سليماني…؟ الاحتمال وارد.

واستكمل خلفان سخريته من الإرهابي حسن نصر الله، قائلا: بكى نصر الله بكاء النسوان على مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

وأضاف: أنصح إيران بالتعقل، أنتم لستم بمستوى مواجهة أمريكا، ما دام يصطاد أكبر رأس فيكم كما يصطاد الفأر في المنزل.

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